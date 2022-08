Un jugador chileno que goza de buen presente en la Championship es Ben Brereton, estrella del Blackburn Rovers, que es perseguido por diversos clubes de Europa, para que pueda dar su salto de calidad en el fútbol de élite.

En la actual temporada, ha firmado buenos encuentros, en los que ha sido figura importante en la escuadra de Lancashire. En el penúltimo duelo por la Segunda División inglesa, se matriculó con un golazo y una asistencia para la victoria de su equipo.

Ahora, el entrenador de Las Rosas, Jon Dahl Tomasson, habló en conferencia de prensa sobre el presente y futuro de Brereton, que es sondeado con fuerza por diferentes equipos del Viejo Continente.

El estratega de 45 años señaló: “Siempre hay especulaciones sobre Ben, yo siempre hablo de él. Es un buen chico y un jugador de mucha calidad. Como he dicho anteriormente, si hay una oferta, es el monto. Para mí, él costaría 30 millones de libras (35 millones de euros)”.

Además, habló de las diversas ofertas que han llegado por el ariete de La Roja, luego de las primeras fechas en la Championship y sus duelos por la EFL.

Con relación a esto, el ex AC Milán, detalló: “Está tratando de hacer lo mejor, ha sido brillante. El partido pasado no fue excelente para él, pero muchos jugadores no estuvieron a la altura. No tiene que ver con una oferta, dejen que se concentre en el fútbol”.

Sin duda, una valiosa valoración del trabajo de Ben Brereton, quien ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos dos años de su carrera. Con 23 años, presenta una proyección que llama la atención de diversos y grandes equipos de Europa.

Ya el siguiente compromiso que tendrá ‘Big’ Ben, para sacar la espina que les dejó la fuerte derrota ante el Reading, por 3 a 0, será enfrentar a Sheffield United, el próximo sábado 20 de agosto a las 10:00 horas, en el estadio Bramall Lane.