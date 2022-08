Luego de concretar en las últimas horas su salida del Inter de Milán, tras llegar a un acuerdo con el club italiano para la rescisión de su contrato, el delantero chileno Alexis Sánchez se convirtió este martes en tendencia en Twitter.

¿La razón?. Fanáticos del Arsenal de Inglaterra salieron en masa para pedir el regreso del ‘Niño Maravilla’ al cuadro londinense, con el hashtag #AlexistoArsenal.

El tocopillano brilló con la camiseta de los ‘Gunners’ del 2014 al 2018. Dejó huella en su primera estación en Inglaterra con un registro de 80 goles y 45 asistencias en 166 partidos.

Además, Alexis ganó con la camiseta roja y blanca tres Community Shield y dos FA Cup.

Pese a que la prensa europea da al ariete de 33 años a un paso del Olympique de Marsella, con un contrato por dos temporadas y un sueldo de 3 millones de euros por año, la afición del Arsenal FC busca que el chileno viva su ‘Last Dance’.

“Make it happen I’m too hyped”, “please back to Arsenal!”, “vuelve a casa” y “sería un sueño”, son algunos de los comentarios de fanáticos de los ‘Gunners’.

@Arsenal @Alexis_Sanchez go back to being a gunners. Come back to the glory #alexistoarsenal #COYG pic.twitter.com/61VEAQgXU7

You can't tell me he doesn't look better in that red and white of The Arsenal. Don't go to France Alexis brother. Come home. @Arsenal @Alexis_Sanchez #AlexisToArsenal pic.twitter.com/Sns8GdINyJ

— 🐫 (@justhereinnit7) August 2, 2022