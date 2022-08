Un martes súper especial vive el volante chileno y seleccionado nacional, Marcelino Núñez. El joven jugador, de 22 años, fue oficializado como fichaje del Norwich City inglés.

Y el conjunto británico, que milita en la Championship, decidió darle una bienvenida en grande a su último fichaje.

Bajo el hashtag #WelcomeNunez, Norwich fue compartiendo imágenes y videos del formado en Universidad Católica.

En cada una de las capturas se puede ver a un siempre sonriente Núñez, quien tampoco pudo esconder su alegría y emoción por su arribo al ‘Viejo Continente’.

“Muy contento de poder llegar, estoy súper feliz de estar acá y espero ir mejorando en mi nivel”, fueron las primeras palabras del crack, quien admitió que la transferencia se hizo después del duelo dela UC ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana.

“Me gusta encarar harto, llegar siempre al área rival, convertir goles. Me caracterizo mucho en las pelotas paradas, es mi fortaleza. Me gusta rematar de fuera del área. Eso pueden esperar de mi”, prometió Marcelino a los fanáticos en su especial entrevista.

💬 “I like to get into the box, I like to go for goal!”

🇨🇱 #WelcomeNunez 🇨🇱 | #NCFC pic.twitter.com/RWjyy0sRHu

