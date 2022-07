Alexis Sánchez, quien sigue a la espera de definir su futuro en el Inter de Milán, ha asomado en carpeta de varios clubes del ‘viejo continente’.

El ‘Niño Maravilla’ ha sido vinculado a clubes de España, Francia, Turquía y también en Italia, aunque por ahora ninguna oferta lo ha convencido para dejar el elenco ‘lombardo’.

En ese escenario, surgió la opción de que Sánchez arribara al Napoli de la Serie A, coincidiendo con el interés del Inter en Dries Mertens, exjugador del cuadro del sur del país peninsular.

Sin embargo, el periodista italiano Ciro Venerato, de la cadena RAI, desmintió el supuesto interés de los ‘gli azzurri’ por el nacido en Tocopilla.

“Desde Napoli llegan negaciones por todos los frentes. No les interesa el chileno. Quizás lo propuso su entorno, mientras tanto habla con Marsella. Napoli no está interesado y no sigue al chileno desde los días en los que jugaba en Udinese”, indicó el comunicador.

“Llueven desmentidos autoritarios, tanto desde Castel di Sangro como desde Milán, sobre un posible interés de los ‘azzurri’ con el chileno”, concluyó Venerato.

De esta manera, se cae otra opción para Alexis Sánchez que, contra el tiempo, sigue a la espera de definir su futuro de cara a la próxima temporada.