En Argentina los fanáticos de River Plate se ilusionan con viejos dichos de Alexis Sánchez donde no ocultaba su deseo de retornar algún día a la 'banda sangre'.

Quieren el retorno del ‘Niño Maravilla’. Tras ser prácticamente descartado por el Inter de Milan, los hinchas de River Plate se ilusionan con un posible regreso de Alexis Sánchez.

Los fanáticos de las tienda ‘millonaria’ inundaron las Redes Sociales con mensajes a favor de una vuelta del tocopillano al Monumental de Buenos Aires.

De hecho, los simpatizantes de la ‘banda sangre’ rememoraron y viralizaron antiguos dichos de Sánchez a la TV chilena donde no ocultaba su deseo de “volver y romperla” en Núñez.

Fue en el programa especial ‘Nacidos para Ganar’ de Canal 13, en la previa del Mundial de Sudáfrica 2010, donde Alexis, en ese entonces en Udinese, admitía su interés por defender otra vez a River.

Es ahora, Alexis. De volver y romperla como decías cuando ya estabas dando de qué hablar en Europa. El mejor cierre posible a tu gran carrera sería en River levantando una Libertadores. pic.twitter.com/SWIxzLrxbl — Ander Villacis (@villacis_ander) May 23, 2022

De esas frases se agarran los fanáticos y la esperanza crece. “Si Alexis vuelve a River ya sea ahora o en Diciembre me compro su camiseta y me pongo de foto de perfil una foto de el festejando el penal de la Copa América”, admitió un hincha en Twitter.

“Que nostalgia me va a traer si viene Alexis Sánchez a River, me acuerdo cuando jugaba en la calle y llevaba la pelota decía ‘la lleva el shileno, el shileno"”, “Días porque buenos serán cuando me despierte y vea que Alexis volvió a River” y “si viene Alexis Sánchez a River voy a llorar de alegría todos los partidos”, fueron otros comentarios.

Recordemos que Alexis Sánchez jugó en River Plate desde mediados del 2007 hasta la mitad del 2008. Un año exacto donde enamoró a los seguidores con sus enganches y bicicletas, pese a que también estuvo alejado varios partidos por lesión. En su último torneo gritó campeón.

