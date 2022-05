El chileno Mark González fue figura en el partido de ida de ‘Legends of the North’, entre leyendas del Manchester United y el Liverpool. La visita venció por 3-1 en el Old Trafford con una impecable actuación del chileno.

Mark González no inició de titular, pero eso no lo privó de ser la figura del partido. El ex jugador de Colo Colo y Universidad Católica se lució a los 62 minutos con un extraordinario tiro libre que dejó atónitos a los hinchas presentes en Manchester.

El portero Kevin Pilkington no pudo hacer nada para evitar el golazo. El balón pegó en el vertical antes de ingresar al arco del United.

Hasta antes de ese gol el partido estaba igualado a un gol. Luis García abrió la cuenta a los 46 minutos para el Liverpool, mientras que para los ‘Diablos Rojos’ anotó Dimitar Berbatov mediante lanzamiento penal (49′).

Pero llegó Mark González para desequilibrar todo. A los 62′ marcó el golazo de tiro libre y a los 91 selló la victoria para la visita. El partido de vuelta se jugará la próxima semana.

Recordar que estos encuentros se realizan para obtener recursos en beneficio de las Fundaciones del Manchester United y Liverpool.

Los equipos:

Manchester United:

Van der Gouw, Neville, Stam, Johnsen, Evra, Poborsky, Valencia, Butt, Blomqvist, Saha, Berbatov.

Suplentes: Pilkington, Brown, O’Shea, Silvestre, Fortune, Webber.

Liverpool:

Dudek; Kvarme, Carragher, Xavier, Aurelio; Pennant, Diao, Le Tallec, Rodriguez; Downing, Voronin.

Suplentes: Westerveld, Enrique, Vignal, Wright, Sissoko, Mark Gonzalez, Garcia, Benayoun, Kuyt, Sinama-Pongolle.