Betis y Athletic Club se miden este domingo (12:15 horas) en un duelo de altura por los puestos europeos, con el equipo sevillano obligado a reencontrarse con su mejor versión, tras cinco partidos sin ganar entre todas las competiciones, y el vizcaíno buscando recortar distancias para redoblar sus opciones de clasificarse para Europa ante un rival directo.

Se miden en el Benito Villamarín dos equipos con sistemas de juego muy marcados por el sello de sus entrenadores, el chileno Manuel Pellegrini y Marcelino García Toral, y con la ambición del Real Betis, quinto con 46 puntos, de reactivarse tras haber decaído en su gran temporada y del Athletic, octavo con 40, de reengancharse de verdad a la pelea por Europa.

Los verdiblancos no pasan por su mejor momento y quieren centrarse ahora en LaLiga y evitar cualquier distracción respecto a su cita decisiva del jueves en la Liga Europa en Alemania, tras haber perdido por 1-2 ante el Eintracht de Fráncfort en la ida de los octavos de dicho torneo, con lo que sólo les vale recuperar sensaciones y resarcirse de ese contratiempo.

Pellegrini ha dejado claro que su equipo, el único español que sigue vivo en tres competiciones, no va a renunciar a ninguna, si bien ha incidido en que ahora sólo les toca centrarse en LaLiga y en defender su puesto europea, tras haber caído de los de ‘Champions’ hasta la quinta plaza por el empuje de Atlético de Madrid y Barcelona.

Con dos empates caseros (ante el Zenit ruso y el Rayo Vallecano) que no le impidieron clasificarse para la final de la Copa del Rey y los octavos de la Liga Europa, más tres derrotas -dos en Liga, en el derbi contra el Sevilla (2-1) y frente al Atlético (1-3); y la última contra el Eintracht-, es una obviedad que este Betis no es el mismo que el de hace varias semanas.

Aunque sigue a un buen nivel, la exigencia de las competiciones en las que está inmerso y el apretado calendario, con tres partidos cada semana, ha hecho mella en el conjunto bético, al que se le nota un evidente cansancio, más mental que físico, como ha admitido su técnico, pero que no puede descuidarse en la Liga.

Para recibir al Athletic, que le eliminó por penaltis de los cuartos de la pasada Copa del Rey, Pellegrini sigue con las bajas por lesión de tres laterales, Martín Montoya, Héctor Bellerín y Álex Moreno, más la de los medios Víctor Camarasa y el mexicano Andrés Guardado, a las que se ha sumado Cristian Tello, que acabó con una dolencia muscular el choque ante los alemanes.

Sin embargo, Sergio Canales sí está disponible, al haber mejorado del problema que sufre en un dedo de un pie, y se prevé que vuelva a ser clave en el juego ofensivo del Betis junto al francés Nabil Fekir.

Mientras, el Athletic llega a Sevilla dispuesto a apurar las opciones que se le abrieron con la victoria de la última jornada ante el Levante, tres puntos que, aprovechando también las derrotas de los que le preceden en la tabla, la Real Sociedad y el Villareal, le acercaron a las plazas europeas.

Así, el conjunto bilbaíno se ha colocado a dos puntos del séptimo clasificado, el Villarreal, y a cuatro de la Real, sexto y, de momento, último equipo en zona europea.

Esa situación en Liga, que llevan buscando toda la temporada, le está permitiendo a los de Marcelino olvidarse rápido del varapalo por la derrota en Mestalla que les impidió alcanzar la que hubiese sido su tercera final de Copa del Rey consecutiva.

Y es que, ganando en Heliópolis, el Athletic también se acercaría a tres puntos del que ahora es quinto en la clasificación, un Betis en medio de la eliminatoria de la Liga Europa ante el Eintracht Frankfurt.

Para intentar un triunfo de ese calado, el Athletic sufre la bajas de Dani García e Íñigo Martínez, dos jugadores fijos para el técnico asturiano, y de Ander Capa, con el que no cuenta el de Careñes.

La ausencia de Dani ya la palió Marcelino con el regreso al once el lunes frente Levante de Unai Vencedor, el habitual acompañante del medio centro guipuzcoano. Así, el de Rekalde forma ahora pareja en el doble pivote con Mikel Vesga. En lugar de Íñigo jugará seguro Daniel Vivian, una de las sorpresas más agradables en el Athletic esta temporada.

Junto a Vivian, Vencedor y Vesga, estarán casi seguro en el once rojiblanco de mañana Unai Simón bajo palos; Oscar de Marcos, Yeray Álvarez y Yuri Berchiche en defensa; Alex Berenguer y el capitán Iker Muniain en las bandas en medio campo; y Oihan Sancet e Iñaki Williams arriba.

Alternativas a ese once, pero más para incorporarse durante el choque que de inicio, son Alex Petxarroman y Oier Zarraga en el medio campo; Nico Williams en las bandas; y Raúl García y Asier Villalibre en ataque. Íñigo Lekue y Mikel Balenziaga son segundas opciones para una estructura defensiva que, si no se ve obligado, a Marcelino no le gusta tocar demasiado una vez iniciado el choque.

Alineaciones probables

Betis: Rui Silva; Sabaly, Bartra, Édgar, Miranda; Paul, William Carvalho; Canales, Fekir, Juanmi; y Borja Iglesias.

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Berenguer, Vencedor, Vesga, Muniain; Sancet e Iñaki Williams.

Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (C. Valenciano).