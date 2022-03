La arquera nacional Christiane Endler se refirió a las diferencias salariales que hay en el fútbol según el género. Reconoció que ella considera que recibe un buen sueldo, pero sobre los deportistas recalcó que “son desorbitados”.

En el contexto de una conversación con Fernando González en Semana de las Mujeres de la Universidad Andrés Bello, la portera del PSG participó en un conversatorio sobre los “Desafíos de la mujer en el deporte de alto rendimiento”.

En ese sentido, junto a Fernando González tocó el tema de los salarios desiguales entre hombres y mujeres en el deporte. La capitana de La Roja aclaró que piensa que “cada uno gana lo que se merece y yo creo que gano bien, es un super buen sueldo en comparación a cualquier otro trabajo normal, pero no se puede comparar con lo que ganan los hombres, eso está lejísimos”.

“Las mujeres en el deporte no llegaremos a ganar lo mismo que ganan los hombres … No nos podemos comparar con lo que ganan los hombres. Nosotras tenemos que subir, es importante que los sueldos de los hombres deportistas bajen, para ayudar al resto, porque es desorbitado lo que ganan”, complementó.

Sobre su futuro, contó que en su calidad de referente mundial le gustaría seguir dedicada al deporte. “Mi sueño es crear una fundación para que las niñas practiquen fútbol y que puedan entrenarse gratuitamente. De esta forma pueden ejercitar una o dos veces a la semana, haciendo el deporte que ellas quieran… y si en el futuro tienen competencias que lo practiquen profesionalmente”, dijo.

Además, otro deseo que tiene una vez que se retire del fútbol profesional, es “ser entrenadora de formación en Sub 15 y Sub 17, me gustaría estar relacionada en el fútbol femenino, y seguir desarrollando y aportando”.

La arquera nacional por estos días se recupera de una operación por lo que no está jugando en el Olympique Lyon.