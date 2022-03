El Inter derrotaba por 1-0 al Liverpool y los italianos se ilusionaban con una remontaba ante los ingleses en Champions.

Sin embargo, Alexis Sánchez, fue expulsado y las cosas se complicaron demasiado para el cuadro que dirige Simone Inzaghi.

El chileno estaba haciendo un gran partido, pero una polémica jugada contra Thiago Alcántara complicó las cosas, pues tras el patadón que le dio al español el árbitro lo sancionó con cartulina amarilla.

De ahí el chileno hipotecó su continuidad, pues al parecer esa jugada ameritaba roja directa.

Es por eso que a los 63′ y tras una falta a Fabinho el juez decidió sacarle la segunda cartulina amarilla y expulsarlo del campo de juego.

Alexis Sanchez was sent off after receiving a second yellow for this tackle on Fabinho. pic.twitter.com/hHlt9NFUCW

— ESPN FC (@ESPNFC) March 8, 2022