El sorteo de los octavos de final de la Europa League se llevó a cabo este viernes en el que el Monaco de Guillermo Maripán; el Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz; el Galatasaray de Erick Pulgar; y el Real Betis de Pellegrini y Bravo conocieron a sus rivales.

El elenco de Sevilla, tras eliminar al Zenit ruso en los 16avos de final, se verá las caras en la próxima fase ante el Eintracht Frankfurt de Alemania, décimo en la actual Bundesliga.

Por su parte, el Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz tuvo un complicado emparejamiento, luego de que se determinara que chocará ante el Atalanta de Italia.

Asimismo, el Galatasaray de Turquía, club en donde milita Erick Pulgar, tendrá que jugar ante el poderoso Barcelona, que ayer eliminó al Nápoles.

Por último, el AS Mónaco, cuadro que cuenta con el chileno Guillermo Maripán entre sus filas, tuvo un mejor sorteo y enfrentará al Braga de Portugal.

Los partidos de ida de los octavos de final de la Europa League se jugará el 9 y 10 de marzo, mientras que las revanchas se disputarán a la semana siguiente.

Rangers (ESC) – Crvena Zvezda (SER).

Braga (POR) – AS Monaco (FRA).

Porto (POR) – Lyon (FRA).

Atalanta (ITA) – Bayer Leverkusen (ALE).

Sevilla (ESP) – West Ham United (ING).

FC Barcelona (ESP) – Galatasaray (TUR).

Leipzig (ALE) – Spartak Moskva (RUS).

Real Betis (ESP) – Eintracht Frankfurt (ALE).

