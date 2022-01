En Europa aseguran que el mediocampista nacional Erick Pulgar, que jugó contra Argentina en la selección nacional, estaría a un paso de pasar al Galatasaray de Turquía en calidad de préstamo.

Según el periodista especialista en fichajes Nicolo Schira, la Fiorentina ya tiene un acuerdo con Galatasaray para ceder al chileno y la negociación ya estaría en su fase final.

“Erick Pulgar está cada vez más cerca de Galatasaray desde Fiorentina en calidad de préstamo. Galatasaray ha llegado a un acuerdo con Fiorentina y ahora están trabajando para arreglar los temas personas del regista”, publicó en twitter.

Antes ya había consignado que el club turco estaba en conversaciones con el representante Fernando Felicevich. El volante fue convocado por Martín Lasarte para la fecha doble de clasificatorias que se está llevando a cabo, pero quedó suspendido para el encuentro frente a Bolivia.

Erick #Pulgar is getting closer to #Galatasarsy from #Fiorentina on loan. Gala have reached an agreement with Fiorentina and now are working to agreed the personal terms with the regista. #transfers @violanews https://t.co/QZZboajYcg

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 30, 2022