El Bologna de Gary Medel, que no sumó minutos este lunes, cayó ante Napoli y se estancó en la tabla de la Serie A italiana.

El seleccionado chileno Gary Medel no fue considerado finalmente por Sinisa Mihajlovic y vio desde la banca la derrota del Bologna como local por 0-2 ante el Napoli, en compromiso válido por la vigésimo segunda fecha de la Serie A italiana 2021-2022.

El entrenador de los ‘Rossoblu’ aclaró en la previa de este cruce que “estoy seguro de que Medel me pedirá jugar, pero yo estoy seguro de que no lo haré jugar (…) Quizás lo haga entrar, pero no desde el inicio, 15 o 20 minutos”.

El formado en Universidad Católica volvía a las citaciones tras superar el contagio de coronavirus. Pese a sus deseos de jugar, el ‘Pitbull’ no tuvo acción hoy en el estadio Renato Dall’Ara.

El visitante se impuso en la presente jornada con un doblete del extremo mexicano Hirving Lozano, a los 20 y 47 minutos de juego.

Con este resultado, el Bologna se estacionó en el decimotercer puesto de la clasificación con 27 unidades, a 23 puntos del líder Inter de Milán, donde militan los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, y 11 unidades sobre la zona de descenso.

Además, los ‘Rossoblu’ están a ocho unidades de meterse en zona de copas europeas.

Por la jornada 23 del Calcio, el equipo de Medel visitará el viernes 21 de enero a Hellas Verona, desde las 16:45 horas de Chile.