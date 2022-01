El jugador chileno-ingles, Ben Brereton Díaz, sigue sumando logros en su joven carrera deportiva.

Esta vez, el goleador del Blackburn Rovers recibió una distinción de parte de la fanaticada, la cual viene a cerrar el tremendo año 2021 que tuvo el nuevo regalón de la Roja.

Se trata del reconocimiento que entrega la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA), la que acaba de informar que el ariete fue elegido por los hinchas como el “Mejor Jugador del mes de diciembre” de la Segunda División de Inglaterra.

El premio llega como consecuencia de las brillantes actuaciones que el también jugador del ‘Equipo de Todos’ viene sumando con su club, donde suma 20 goles en 25 partidos jugados en la Championship.

Del mismo modo, pero en lo que respecta al mes de la premiación, este se dio porque en diciembre recién pasado Ben Brereton anotó cuatro tantos en los cuatro partidos que disputó, lo cual lo llevó a sumar un 100% de efectividad.

Por último, cabe mencionar que el presente año vendrá con varios desafíos deportivos para el goleador chileno-ingles, ya que con su equipo deberá enfrentar al Hull City, Middlesbrouhg y Luton por la liga inglesa; mientras que con la Selección Chilena a Argentina y Bolivia por las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022

🏆 The PFA @VertuMotors Championship Fans’ Player of the Month for December is @benbreo congrats!#PFAFPOTM | @Rovers pic.twitter.com/vwhxE8gYGW

— Professional Footballers' Association (@PFA) January 13, 2022