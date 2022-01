La FIFA hizo pública este miércoles la lista con los tres porteros nominados a recibir el premio ‘The Best’, galardón que reconoce al mejor guardameta del pasado año 2021, en la que se encuentran el italiano Gianluigi Donnarumma (PSG), el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich) y el senegalés Édouard Mendy (Chelsea).

Donnarumma abandonó este verano las filas del AC Milan italiano y fichó por el conjunto parisino hasta 2026, después de una gran temporada con el club ‘rossonero’ y con su selección, con la que se proclamó campeón de Europa y se adjudicó el trofeo a ‘Mejor Jugador’ del torneo por sus determinantes actuaciones.

El senegalés Mendy finalizó la temporada 20-21 levantando el trofeo de Champions League con el Chelsea inglés donde, además de dejar paradas fundamentales para la consecución de la ‘orejona’, le ha arrebatado la titularidad al español Kepa Arrizabalaga.

Por su parte, el ya veterano portero del Bayern de Múnich, Neuer, capitán del conjunto bávaro, ganó cuatro de las seis grandes competiciones que jugó: Bundesliga, Supercopa Alemana, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

De la misma manera, la FIFA hizo oficiales las candidatas al galardón femenino. La alemana Ann-Katrin Berger, del Chelsea; la chilena Christiane Endler, del Olympique de Lyon; y la canadiense Stephanie Lynn Marie Labbé, del PSG, son las seleccionadas.

