Jack Wilshere, exjugador inglés del Arsenal y otrora seleccionado de su país, sorprendió al ser consultado en una extensa encuesta para el elegir al mejor entre dos futbolistas.

Una de las preguntas incluyó a un chileno, su excompañero en los ‘Gunners’ Alexis Sánchez, y su elección en desmedro de Robin Van Persie no pasó desapercibida.

“Este es el cara a cara más complicado, porque ambos eran increíbles”, partió comentando Wilshere para Talksport, quien luego agregó que “probablemente tendré que decir que Alexis es mejor, porque jugué con él más tiempo”.

“A pesar de lo bueno que era Robin, no tenía el ritmo de Alexis. No nos daba mucho en lo defensivo, pero no importaba porque creíamos en él cuando tenía la pelota”, complementó el volante, cuyo último club fue el Bournemouth.

Para cerrar, el exseleccionado inglés recalcó que “confiábamos en él porque podía superar a alguien y ganar el partido para nosotros”.

Entre otros cara a cara que respondió Jack Wilshere, el ex Arsenal prefirió a Lionel Messi por sobre Cristiano Ronaldo, a Wayne Rooney en lugar de Harry Kane, a Steven Gerrard por encima de Frank Lampard y a Thierry Henry en desmedro de Ronaldo.

Vale señalar que el otrora seleccionado de Inglaterra no juega hace meses, luego de que el Bournemouth no le renovara su contrato por constantes problemas físicos.