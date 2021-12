Hoy por hoy, Ben Brereton Díaz es el hombre del momento en la segunda división inglesa.

Y vaya que se lo ha ganado, ya que a punta de goles y buenos encuentros ha hecho que tanto él como su equipo, el Blackburn Rovers, avancen a pasos agigantados en la Championship.

Fue en ese escenario que el delantero chileno-inglés quiso conversar con el sitio oficial de la Segunda División Inglesa para entregar detalles de su fenomenal presente, el que, en sus propias palabras, tiene directa relación con su convocatoria a la Selección Chilena.

“Fue algo tan importante y los jugadores de la selección de Chile han hecho cosas increíbles a lo largo de los años, así que te preocupas por ser aceptado, pero desde el momento en que llegué todos fueron brillantes y de inmediato me sentí como en casa. Los jugadores, los entrenadores y todo el país me apoyaron y realmente me ayudaron, fue una experiencia brillante para mí”, indicó.

Agregando que una de las cosas que más le impactó de su paso por la ‘Roja de Todos’ fue haber jugado contra jugadores de la talla de Messi. “Salí de la banca contra Argentina y, en ese momento, estaba nervioso, emocionado y solo concentrándome en el juego. Después, sin embargo, me senté y pensé ‘Acabo de jugar contra Messi’. Fue un gran momento para mí, y jugar contra estos jugadores es algo de lo que tienes que aprender”, añadió.

De hecho, esto último es uno de los aspectos que ‘Big’ Ben más agradece, ya que en la entrevista también aseguró que aceptar jugar por el compilado chileno lo hizo madurar como persona y como jugador.

“Me fui a Chile sin saber mucho y creo que he vuelto con adiciones a mi juego. Tengo más agresividad, más confianza y más motivación también. Estoy muy feliz de jugar para Blackburn; lo estamos haciendo bien y solo tenemos que seguir adelante, con lo que es un equipo joven”, agregó Brereton.

Por último, el goleador de los Rovers se refirió a aspectos extrafutbolísticos, donde comentó que poco a poco ha ido superando la barrera idiomática, lo cual lo tiene contento, motivado y con ganas de aprenderse el himno nacional de memoria.

“Seré honesto contigo, escuché el himno nacional y traté de aprenderlo, pero cuando fui por primera vez a la Copa América, me costó recordar las palabras. Sé el ritmo de la canción y cómo va la música, pero no la canté porque quiero saber todas las palabras a la perfección y no equivocarme”, reveló el atacante.

“Probé la aplicación ‘Duolingo’ y tuve problemas; ¡Creo que soy mejor si alguien me habla español en su lugar! Tengo un maestro al que veo dos veces por semana y mi novia también está aprendiendo conmigo, así que todavía no soy un maestro”, cerró.