Christiane Endler, portera y capitana de La Roja, fue nominada al World 11 de FIFA y FIFPRO, galardón que premia a los mejores futbolistas de la temporada y que son elegidos por los jugadores de todo el mundo.

El ente que reúne a los profesionales alrededor del orbe, anunció este martes a los 23 más votados y votadas por sus colegas, selecto grupo donde destaca la arquera chilena del Olympique de Lyon.

Junto a ‘Tiane’, vale mencionar, compiten las alemanas Ann-Katrin Berger (Chelsea) y Laura Benkarth (Bayern Múnich).

🧤 The GOALKEEPERS nominated by their peers for the 2021 Women's FIFA FIFPRO #World11, for performance during the 2020-21 season, are:

🇩🇪 Laura Benkarth

🇩🇪 @berger_ann

🇨🇱 @TIANEendler

By the players, for the players. pic.twitter.com/6lUxFxWd2z

— FIFPRO (@FIFPRO) December 14, 2021