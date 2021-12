El delantero chileno Ben Brereton es la gran figura del Blackburn Rovers esta temporada. Con 17 goles en la Championship, el chileno es el goleador del equipo y el principal agente ofensivo. Y muy bien lo sabe el entrenador Tony Mowbray.

En conferencia de prensa fue consultado por posibles salidas en el mercado de enero, considerando que Ryan Nyambe, Darragh Lenihan, Joe Rothwell y Ben Brereton no tienen definido su futuro.

En ese sentido, Mowbray aclaró que “No queremos perder jugadores, queremos agregar. Necesitamos seguir haciendo crecer al equipo”, según replica el Lancashire Telegraph.

“Estoy un poco asustado de sentarme y decir que tenemos que tener un poco más de ambición porque está mal cuestionar la ambición de los propietarios. Pero como entrenador que siente que hay bastante talento joven...Si perdemos a Brereton por una lesión, o Lenihan, o Travis ¿Podremos seguir ganando partidos?”, dijo.

“No se trata de mí, se trata del equipo que intenta crecer y darle al Blackburn la chances de volver a la Premier League. Bajamos a la League One, nos estabilizamos, un poco amenazados, pero para mí se trata de un poco de ambición. Como mostraron cuando compramos a Brereton, Armstrong y Gallagher. Creo que los frutos de eso se ven ahora”, complementó.

Los hinchas del Blackburn temen tener que vender nuevamente a su figura, tal como pasó antes del inicio de esta temporada con Adam Armstrong, que se fue al Southampton.

“Si Brereton se va, la primera pregunta que se me viene a la mente es cuánta plata vamos a tener por eso ¿O no estamos viendo nada de eso? Eso es bien pertinente ¿Cuánto vamos a pagarle a Ben para mantenerlo feliz en el club? ¿O cuando decida no firmar vamos a decidir que vamos a hacer? No hemos llegado a ese punto con él porque es un chico brillante, sin ego, que trabaja duro por sus compañeros”, explicó el DT.

Por último, Mowbray se mostró ilusionado con poder contar con Ben Brereton por un tiempo más. “Me gustaría pensar que le podemos dar a Ben un nuevo contrato porque pienso que la mejor manera de que se vaya del club es si alguien ofrece un monto que sería estúpido rechazar y por el que podríamos comprar tres jugadores de £5M y darles una verdadera chance de subir de categoría”.