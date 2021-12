El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha manifestado este viernes que mañana ante el Barcelona en el Camp Nou no va a cambiar su estilo ni su “idea futbolística” y que, por ello, tratará de “ganar desde el principio” al equipo de Xavi Hernández.

“El Betis juega de una determinada manera dentro y fuera. Ajustaremos ciertos aspectos, pero no vamos a cambiar”, aseveró en rueda de prensa Pellegrini, quien no usa “la palabra miedo” porque trata de “ganar en todos los campos” y de “afianzar una mecánica de juego independientemente del rival”.

Sobre los cambios del Barcelona con su nuevo entrenador, dijo que el de Xavi “ha sacado buenos resultados” pero también lo hizo el anterior, por lo que afirmó que “es complicado comparar” y que no sabe “si ahora es más sencillo o más complicado ganarle” a los culés, aunque “sin (Leo) Messi es una desventaja que tienen ellos”.

“No sé si este Barcelona juega mejor o peor, pero es distinto al de (Ronald) Koeman”, señaló el técnico chileno, que, pese a estar “mejor posicionados”, los culés “tienen un partido menos” y “no hay desviar la realidad: si pensamos que somos mejor que el Barcelona, estamos equivocados”, indicó.

Respecto a Xavi Hernández y si le ayudará haber sido futbolista en su nueva faceta, dijo que “ayuda” y que “luego dependerá de la inteligencia: no va de la mano ser un buen entrenador tras haber sido un buen jugador, pero lo tiene todo para ser un gran entrenador”, aseveró.

Centrado en su equipo, Pellegrini consideró que “la clave” de su situación en Liga y Europa League “es el mérito del plantel de alcanzar rendimientos individuales altos” y, en el caso del partido de mañana, mantuvo que necesitan “hacer un buen partido, con buenos funcionamientos individuales y una buena mecánica colectiva”

Entre otros asuntos, descartó que el Barcelona vaya a introducir cambios derivados de darle prioridad a la Champions League y, en este sentido, afirmó que no cree “que el partido de Champions (ante el Bayern de Munich) los despiste para no poner al mejor equipo: no tiene una relación una cosa con la otra”, dijo entre otros asuntos.