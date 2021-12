El delantero chileno fue elegido nuevamente el jugador del mes en el Blackburn Rovers de Inglaterra gracias a sus buenas actuaciones que sigue manteniendo en la Championship, donde tiene a los de Lancashire con la ilusión de la postemporada.

Pese a que el equipo inició el mes con una dura goleada ante el Fulham por 7-0, de la mano de Brereton lograron recuperarse rápidamente con la ilusión viva de poder pelear por un cupo a la Premier League.

Tras el encuentro ante Fulham, Brereton celebró ante el Sheffield en la victoria por 3-1 de los Rovers, mientras que repitió ante el Bristol y anotó por duplicado ante el Peterborough. En el último encuentro el chileno no marcó, pero el Blackburn de igual manera logró conseguir los 3 puntos.

Con noviembre terminado el equipo del delantero nacional se ubica en el quinto lugar y en este momento estaría jugando la liguilla para definir a un ascendido a la máxima categoría del fútbol inglés.

Eso sí, el Stoke City acecha a los Rovers y al Coventry solo con dos unidades menos. El próximo partido de los de Lancashire será este sábado a las 12:00 ante Preston por la fecha 21 de Championship.

Recordar que además de su desempeño con su equipo, Brereton Díaz participó con la selección chilena en la victoria de La Roja ante Paraguay en Asunción, oportunidad en la que quedó

🏆 @benbreo is your November @RecoveriteAu Player of the Month! ❄️🔥#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/cY2HF5pJXa

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 3, 2021