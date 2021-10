El Real Betis igualó 1-1 ante el Bayer Leverkusen por la tercera jornada de la Europa League, en un duelo que destacó por el extraordinario nivel que mostró el nacional Claudio Bravo.

El capitán de La Roja presentó un par de notables intervenciones, destacando la del minuto de juego al sacar un manotazo a un tiro abajo y esquinado de Lucas Alario y frenar una arremetida en el área de Amine Adli (20’).

En redes sociales, los hinchas del Real Betis destacaron el nivel del chileno, apuntando a que es mucho mejor que el portugués Rui Silva.

Además, entre los comentarios, algunos hinchas comentaron que hace años no veían a un arquero de tan buen nivel en el Betis.

Señalar que el próximo desafío de la escuadra de Pellegrini y Bravo en el certamen continental será el 4 de noviembre, visitando al elenco de las ‘aspirinas’ en el BayArena desde las 17:00 horas de Chile.

Don Claudio Bravo es el mejor portero del Real Betis Balompié que he visto en años.

A dia d hoy Claudio Bravo es mucho mejor portero que Rui Silva y con esto no critico al Portugues, ni me parece mal portero, es solo mi opinión. Si sigue así, yo lo renovaba un año mas, me da igual su edad. Portero que sume puntos es dificil de encontrar.#Betis #RealBetis #UEL

