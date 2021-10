Christian Endler, portera y capitana de La Roja femenina y el Olympique de Lyon, fue nominada entre las candidatas al Balón de Oro como mejor jugadora del mundo.

El galardón, entregado por la prestigiosa revista France Football, tiene 20 aspirantes y ‘Tiane’ es la única sudamericana en la selecta lista.

Además, Endler es una de las dos porteras incluidas en la nómina, donde también destaca la española Sandra Paños (FC Barcelona).

Las otras nominadas son las suecas Magdalena Eriksson y Stina Blackstenius; las francesas Marie-Antoinette Katoto, Wendie Renard y Kadidiatou Diani; las inglesas Ellen White y Fran Kirby; las canadienses Jessie Fleming, Ashley Lawrence y Christine Sinclair; las neerlandesas Vivianne Miedema y Lieke Martens; las españolas Alexia Putellas, Irene Paredes y Jennifer Hermoso; la estadounidense Samantha Mewis; la danesa Pernille Harder; y la australiana Sam Kerr.

And the last nominees for the 2021 Women’s #BallondOr are…

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ellen White

🇨🇱 Christiane Endler

🇪🇸 Jennifer Hermoso

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Fran Kirby

🇫🇷 Kadidiatou Diani pic.twitter.com/QbNJ6krP1l

— France Football (@francefootball) October 8, 2021