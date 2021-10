Ben Brereton, delantero del seleccionado chileno y del Blackburn Rovers, fue elegido como el jugador del mes de septiembre en la Championship League, la segunda categoría del fútbol inglés.

El jugador de 22 años fue escogido como el mejor del pasado mes gracias a los seis goles que convirtió por los de Lancashire. Brereton Díaz es hoy, junto a Aleksandar Mitrovic (Fulham), el máximo goleador del campeonato con 10 conquistas.

Recordar además que el oriundo de Stoke ya había sido elegido por el Blackburn como el mejor jugador de septiembre. Marcó un doblete ante Huddersfield Town, un triplete sobre Cardiff y una diana ante Hull City.

Brereton viene de defender anoche a la ‘Roja’ en la dura derrota por 2-0 ante Perú, en Lima, resultado que deja al ‘Equipo de Todos’ cada vez más lejos de la clasificación al Mundial de Catar 2022.

Ahora, el ariete de madre chilena preparará con Chile lo que será el cruce del domingo 10 de octubre ante Paraguay, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, donde los de Martín Lasarte están en la obligación de sumar de a tres.

📝 Read more as @benbreo claims the @SkyBetChamp's Player of the Month award for September! 👇#Rovers 🔵⚪️

— Blackburn Rovers (@Rovers) October 8, 2021