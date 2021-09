Explicó su gran decisión. Christiane Endler, arquera y capitana de la selección chilena de fútbol, entregó detalles de su ‘mudanza’ desde el PSG al Olympique Lyon en Francia.

Tras cuatro años en el elenco parisino, e incluso ganando la última liga de ese país, ‘Tiane’ abandonó el equipo para pasarse al ‘archirrival’, en una movida que fue muy importante y comentada en Europa.

“Decidí venirme al Olympique de Lyon porque creo es un club que apuesta mucho más por el fútbol femenino”, aseguró tajante Endler en entrevista con TNT Data Sports.

“Lyon le entrega las mismas condiciones al masculino y femenino, y que ha estado siempre ahí intentando posicionarse y ganarlo todo (…)”, agregó.

En la misma línea, Endler remarcó que “en el PSG se hablaba mucho de las cosas que querían hacer, pero no fueron muchos los cambios que vi en 4 años. Necesitaba un nuevo aire y nuevos objetivos y ambiciones”.

En cuanto a sus desafíos, la máxima referente del balompié chileno no escondió que “la Champions siempre ha sido uno de mis grandes objetivos”.

“Estar y pelear por el título es la misión que tiene el Lyon todos los años y para eso se trabaja (…) El rival más directo en esta edición es el Bayern. Pero no hay que descuidar a los otros”, complementó.

Finalmente, Endler dedicó palabras a sus dos nominaciones al premio The Best como la mejor portera del año, no logrando aún ese título. “No es una espina clavada”, aseveró.

“El estar dos años seguidos disputando la nominación habla de una constancia en el rendimiento en los últimos años. Quiero ganarlo todo y me encantaría algún día obtenerlo. Pero el ya estar entre las tres mejores del mundo, viniendo desde Chile, es un logro”, cerró.