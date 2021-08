Este jueves se sortearon los grupos de la UEFA Champions League y hay varios partidos atractivos en la primera fase de la competición, entre los que destaca el Inter de Milan de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que quedó en el mismo grupo que el Real Madrid.

Al igual que en el torneo pasado, madridistas y milaneses se verán las caras en la fase de grupos. En la versión 2020/2021 los españoles ganaron por 3-2 en Madrid, mientras que en Milán vencieron por 2-0.

El grupo A es liderado por el Manchester City, que tendrá como gran competidor al Paris Saint Germain. Completan el grupo el RB Leipzig de Alemania y el Club Brujas de Bélgica.

En tanto, en el grupo B se verán enfrentamientos bien parejos en la previa del torneo. Atlético de Madrid, Liverpool, Porto y AC Milan buscarán estar entre los dos clasificados para los octavos de final.

El grupo C está integrado por el Sporting de Portugal como cabeza de serie y lo completan el Borussia Dortmund, Ajax y Beisktas. En tanto, el grupo D es donde además del Inter de Milan y el Real Madrid están el Shakhtar Donetsk y el Sheriff Tiraspol moldavo, que eliminó al Dinamo Zagreb en la fase previa.

El grupo E tendrá una revancha para el Barcelona, que enfrentará al Bayern Munich luego de la traumática derrota por 8-2 en la Champions League del 2019/2020. Además, también están el Benfica y Dynamo de Kiev.

El grupo F, por su parte, reeditará la final de la última Europa League: Villarreal contra el Manchester United. Junto a ellos el Atalanta y el Young Boys completan la zona.

El campeón francés compartirá el grupo G con el Sevilla, RB Salzburg y el Wolfsburgo alemán. Las zonas se completan con el grupo H, donde el Chelsea, Juventus Zenit y Malmo intentarán buscar su puesto en octavos de final.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021