Real Betis y Cádiz se enfrentaron en el duelo que abrió la segunda fecha de La Liga española, un partido que tuvo a un chileno como protagonista.

Se trata del volante Tomás Alarcón, quien fue uno de los destacados en el equipo visitante, causándole más de un problema al elenco dirigido por Manuel Pellegrini y que tuvo a Claudio Bravo en el banco.

El ex O’Higgins tuvo en sus pies la ventaja para el Cádiz, luego de una gran jugada que el vertical evitó.

Alarcón recuperó un balón en zona propia y tocó para Anthony Lozano, quien le devolvió la gentileza. El chileno definió bien ante el achique del portero rival, pero el poste amagó su grito de gol.

Vale mencionar que el volante ha sido ampliamente destacado por los hinchas del Cádiz, quienes se agolparon en redes sociales para alabar al jugador de La Roja.

So close to a first #LaLigaSantander goal for Tomas Alarcon… 🇨🇱💥#RealBetisCadiz pic.twitter.com/tZ6cERbL8w

— LaLiga English (@LaLigaEN) August 20, 2021