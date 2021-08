El debut de Christiane Endler con el Olympique de Lyon tenía ansiosos a los fanáticos del fútbol. Y no era para menos, una de las mejores porteras del mundo debutaba con su nuevo club.

Este miércoles se dio el esperado debut en el contexto de la Women’s International Champions Cup y la chilena, como siempre, cumplió de gran manera.

De hecho, muchos hinchas del Barcelona no podían creer lo que estaban viendo respecto a las grandes atajadas de la chilena en la semifinal del torneo amistoso.

Las redes sociales se llenaron de halagos para Christiane Endler.

“Endler tiene 8 brazos”, “Endler es Dios”, o “Está a otro nivel”, fueron algunos de las alabanzas que recibió la chilena.

Su desempeño fue altamente comentado en twitter, donde varios hinchas del Barcelona coinciden en que el resultado pasó en gran parte por las tapadas de la exPSG.

One more thing I’ll say about Endler:

The one thing that stuck out the most to me about her is how calm and collected she was

She didn’t panic one bit

That’s a trait you definitely want your goalkeeper to have and only the best ones (like Christiane) have them

— Campioni d’Europa! (Steph) (@amicus_arcane) August 19, 2021