La portera y capitana de La Roja, Christiane Endler, fue nominada este viernes para un nuevo reconocimiento en el fútbol europeo.

Y es que la flamante guardametas del Olympique de Lyon y ex PSG es una de las tres nominadas a mejor arquera de la Champions League femenina.

Así lo dio a conocer UEFA, que presentó a las candidatas a lo mejor de la última edición del torneo de clubes más importante del ‘viejo continente’.

Además de Endler, las otras nominadas al galardón son la alemana Ann-Katrin Berger (Chelsea FC) y la española Sandra Paños (campeona con el FC Barcelona).

Vale mencionar que las ganadoras se darán a conocer el 26 de agosto, cuando se realice el sorteo de la nueva edición del certamen en Estambul.

Además, podrán votar los técnicos de los 16 equipos que jugaron octavos de final de la pasada versión y 20 periodistas especializados en fútbol femenino.

Mejor arquera: Ann-Katrin Berger (Chelsea FC), Christiane Endler (Paris Saint-Germain), Sandra Paños (FC Barcelona).

Mejor defensa: Magdalena Eriksson (Chelsea FC), Marí Pila León (FC Barcelona), Irene Paredes (Paris Saint-Germain).

Mejor mediocampista: Aitana Bonmatí (FC Barcelona), Alexia Putellas (FC Barcelona), Ji So-yun (Chelsea FC)

Mejor delantera: Caroline Graham Hansen (FC Barcelona), Jennifer Hermoso (FC Barcelona), Lieke Martens (FC Barcelona).

