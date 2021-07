Este miércoles Benjamin Brereton Díaz se presentó en su club, el Balckburn Rovers, luego de su participación en Copa América con el equipo chileno y las posteriores vacaciones.

El delantero, que provocó un fenómeno en Sudamérica con la camiseta nacional, regresó luego de las buenas presentaciones que cumplió con la ‘estrella solitaria’ en el pecho.

En el Blackburn Rovers también han aprovechado la popularidad del ex Nottingham Forest y han lanzado merchandising con el inglés-chileno como protagonista.

Ahora, en su regreso, le preguntaron si es que en su camiseta del Blackburn ahora llevará el nombre materno con el número que usó en la selección chilena.

“Mis amigos, mi familia…obviamente mi mamá dice ‘Brereton Díaz’, ‘Brereton Díaz’. Pienso que será Brereton Díaz pero lo voy a pensar…”, dijo el delantero frente a la pregunta.

Entonces le propusieron que dijera un número de “me gusta” en las redes sociales para que tomara la decisión de que su camiseta diga Brereton Díaz y usara el número 22.

“No sé, elijan ustedes un número”, dijo desconcertado Brereton. Así, el entrevistador le propuso: “¿Te parece si conseguimos 10 mil ‘me gusta’ en redes sociales usarás Brereton Díaz con el 22 en esta temporada?”.

Inmediatamente el inglés-chileno respondió entre risas: “¿Entonces si no logramos eso (los 10 mil me gusta), no puedo elegir eso?”.

“Ok, lo prometo”, finalizó el delantero.

👕🤔 'Brereton' or 'Brereton Diaz' on the #Rovers shirt next season? – now that is the question!

😏 @benbreo has set you a challenge…10,000 likes and it's Brereton Diaz – GO!

#VamosChile | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/UWVLnAjhwf

— Blackburn Rovers (@Rovers) July 21, 2021