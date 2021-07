Flamengo, cuadro donde milita el seleccionado chileno Mauricio Isla, anunció la salida de Rogerio Ceni como entrenador del primer equipo.

Pese a conquistar en febrero pasado el Brasileirao y en mayo el Torneo Carioca, la directiva decidió no continuar con el otrora arquero e ídolo del Sao Paulo.

Bajo la dirección técnica de Ceni, el ‘Mengao’ registró 23 victorias, 11 derrotas y 10 empates en los 44 partidos disputados.

El irregular arranque del Brasileirao 2021 terminó siendo clave para la partida del estratega de 48 años. Los ‘rubronegros’ se ubican en la medianía de la tabla con 12 puntos, en siete partidos jugados, a nueve del líder Bragantino.

“El club agradece a Ceni los servicios prestados y le dese éxito en los próximos desafíos”, apuntó el Flamengo en un comunicado.

“En el partido ante el Chapecoense, el equipo estará comandado por Mauricio Souza”, agregó.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que não continuará com Rogério Ceni à frente do time principal. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios.

No jogo contra a Chapecoense, a equipe será comandada por Maurício Souza. #CRF

