La capitana de La Roja y portera del Paris Saint-Germain, Christiane Endler, fue incluida en el equipo ideal de la Champions League femenina 2020-2021.

La guardametas llegó a semifinales con el PSG, donde cayeron por un global de 3-2 ante el FC Barcelona, elenco que se coronó campeón el pasado fin de semana goleando al Chelsea.

Endler fue protagonista en casi todos los duelos de las parisinas, destacando su actuación ante las defensoras del título, el Olympique de Lyon, en la llave de cuartos de final.

Además de ‘Tiane’, por el PSG destacan la defensa Ashley Lawrence y la volante Grace Geyoro. Mientras, el Barcelona es el elenco que más jugadoras aporta al equipo ideal, con 8 nombres.

