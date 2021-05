Se emocionó y no lo pudo ocultar. Arturo Vidal, figura de la selección chilena y hoy futbolista del Inter de Milan, recordó con nostalgia el complicado inicio de su carrera.

En diálogo con TNT Sports, el ‘Rey’ confirmó la conocida historia del ’23’ que tiempo atrás había revelado su representante Fernando Felicevich en conversión con Radio Bío Bío.

En específico, el agente contó en 2019 que Vidal utilizaba ese número para nunca olvidarse que una vez, en sus primeros años en Colo Colo, quedó excluido de un partido juvenil interno del equipo ‘albo’. Arturo solo vio desde afuera como sus compañeros de serie disputaban ese 11 contra 11.

“Fue difícil esa parte en Colo Colo. En Colo Colo es muy complicado llegar a ser profesional, ahí están los mejores de Chile. Todos quieren salir de ahí”, empezó diciendo el oriundo de San Joaquín.

“En ese tiempo me tocó probarme, pasaron muchas cosas y logré meterme en los cadetes. Colo Colo era tan fuerte que era muy difícil entrar en ese equipo, eran 22 jugadores y no sé por qué varios después no llegaron más arriba. Y sí, fue un partido y estábamos con un DT, que no voy a nombrar, que hizo un equipo de 11 contra 11, éramos 23 y me dejó fuera”, rememoró.

Vidal, visiblemente emocionado, agregó que “mas encima dos días después tenía que sacar jugadores del equipo, entonces era todo muy complicado”, complementó.

“Imagínate. Ahí tenía 13 o 14 años, con tantas cosas en la cabeza, el querer sacar a mi familia adelante, y se complicaba todo”, añadió.

Sin embargo, la historia, evidentemente, tuvo final feliz. “Llegó un ángel, el profe Hugo (González). Él me veía, que me esforzaba mucho aunque no jugaba, veía que siempre estaba, que siempre llegaba, y me dio la oportunidad y se me fue abriendo el camino. Gracias a Dios puede llegar al primer equipo”, explicó.

“El profe Hugo siempre me dijo ‘Entrénate, prepárate, ya te va a tocar la oportunidad’. Hasta que se dio que él nos tomó como equipo y como me tenía confianza me fue dando espacio, metiendo de a poco, y así empecé a crecer”, remató.

MIRA ACÁ EL VIDEO DE LA EMOCIÓN DE ARTURO VIDAL POR SU HISTORIA DEL 23