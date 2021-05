Huachipato, líder junto al paraguayo 12 de Octubre del Grupo A de la Copa Sudamericana, recibe el miércoles por la tercera fecha a un envalentonado Rosario Central que los sigue a una unidad.

El Grupo A tiene a Huachipato y 12 de Octubre con 4 puntos cada uno, seguidos del ‘Canalla’ rosarino con 3 y San Lorenzo último sin unidades. Sólo el primero de la llave avanzará a octavos de final.

Domina pero no gana

Tras el gran triunfo ante San Lorenzo en la primera fecha, Huachipato se olvidó de ganar. En el último juego en la Sudamericana empató 0-0 con 12 de Octubre y en su ultima presentación en el torneo nacional perdió 1-0 con O’Higgins. En ambos partidos fue total dominador pero su falta de gol se está transformando en un problema.

El técnico Juan José Luvera afirma que “el estilo está muy incorporado” en su plantel y que seguirá con el mismo plan, aunque tiene otro inconveniente: “los jugadores están muy cansados”, dijo el entrenador, y además tiene lesionados.

El volante Carlos Lobos estaría casi descartado para enfrentar a Rosario Central, mientras que el eficiente mediocampista Israel Poblete podría jugar.

¡Ganamos el clásico!

No hay nada mejor que ganarle al archirrival y con esa moral llega a la cita Rosario Central que, en un partido bastante particular, goleó 3-0 a Newell’s Old Boys el domingo en el clásico de la ciudad de Rosario, en el cual un dron sacó de sus casillas al volante de Newell’s Pablo Pérez, que lo rompió.

Rosario Central llega con la moral a tope al duelo con los ‘Acereros’ chilenos. Si gana y 12 de Octubre no vence a San Lorenzo el jueves en Buenos Aires, quedará en primer lugar de la serie y con grandes chances de avanzar a octavos.

Su técnico, el exfutbolista Christián ‘Kily’ González, espera aprovechar el envión para lograr un buen resultado en Chile.

El partido se disputará en el estadio Sausalito de Viña del Mar, a las 18:15 horas con el arbitraje del brasileño Raphael Claus, asistido en las bandas por sus compatriotas Danilo Manis y Bruno Pires.

Probables alineaciones:

Huachipato: Gabriel Castellón – Juan Córdova, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia, Cristian Cuevas – Israel Poblete, Claudio Sepúlveda, Javier Urzua – Walter Mazzantti, Maximiliano Rodríguez y Cris Martínez. DT: Juan José Luvera.

Rosario Central: Jorge Broun – Damián Martínez, Facundo Almada, Joaquín Laso, Lautaro Blanco – Diego Zabala, Rodrigo Villagra, Luciano Ferreyra, Emmanuel Ojeda – Luca Martínez y Emiliano Vecchio. DT: Christian González.