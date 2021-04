Con un polémico penal convertido en el minuto 90+7 por el chileno Felipe Mora, el Portland Timbers rescató un empate 1-1 en su estadio ante el América este miércoles en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

El equipo mexicano se adelantó en el marcador del Providence Park de Portland (Oregon) con un penal convertido por el colombiano Roger Martínez en el minuto 45+1.

La escuadra que dirige el argentino Santiago Solari, muy superior en la primera mitad, resistió los embates de su rival en la segunda con buenas atajadas del veterano Guillermo Ochoa.

En la última acción del juego, sin embargo, el árbitro guatemalteco Mario Escobar señaló un penal muy protestado por el América que Mora convirtió en el 1-1 final.

El árbitro señaló una pena máxima en una confusa jugada en la que, tras varios rebotes, un remate del argentino Claudio Bravo golpeó en la mano de Bruno Valdez, del América.

El VAR revisó la jugada durante varios minutos, en los que el América reclamó que Valdez había sido empujado por Felipe Mora. Tras confirmarse la pena máxima, el propio Mora anotó el 1-1 desatando la euforia en el Providence Park.

La diana del chileno deja la eliminatoria abierta para el partido de vuelta del 5 de mayo en el estadio Azteca de Ciudad de México.

