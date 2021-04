El Paris Saint-Germain y el Barcelona igualaron 1-1 en el duelo de ida de las semifinales de la Champions League Femenina, en partido jugado en la capital francesa.

La portera Christiane Endler fue titular y destacó en el andamiaje de las parisinas, que deberán ir a buscar un triunfo a España este domingo 2 de mayo.

Sin embargo, en el cuadro ‘culé’ no quedaron conformes con el arbitraje del choque ante el PSG y, por lo mismo, aseguraron que existe una especie de complot para sacar a las catalanas del torneo.

De acuerdo a Mundo Deportivo, Jordi Mestre, ex vicepresidente deportivo del FC Barcelona y gestor del fútbol femenino del cuadro ‘culé’, estalló contra la jueza Olga Zadinova y el “plan” de eliminar a los ‘blaugranas’ por haber sido parte de la Superliga.

“Es increíble que el PSG acabara con once futbolistas. El PSG es uno de los equipos que se ha desvinculado de la Superliga. Al Khelaifi se negó a formar parte del nuevo campeonato, dando su apoyo a la UEFA. Al final a uno le cuesta no malpensar”, aseguró el exdirigente catalán.

“Fue un escándalo, no solo por los tres penaltis que no pitó la colegiada, también por la dureza que sufrió el equipo. No se puede tolerar un arbitraje así. Una cosa es jugar con agresividad y la otra es ir a hacer daño. Y la colegiada fue cómplice de todo ello por su permisividad”, agregó Mestre.

Para cerrar, el exdirigente del Barcelona indicó que “ahora se entiende porqué la UEFA no implanta el VAR en el futbol femenino. ¡Y no será por dinero!”.