Huachipato dio la sorpresa al vencer en Argentina a San Lorenzo, en duelo válido por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El cuadro ‘acerero’ no pasó mayores zozobras y, gracias al tempranero gol de Cris Martínez, se quedó con los tres puntos.

Quienes lo pasaron bastante mal, sin embargo, fueron los hinchas del elenco trasandino.

A los fanáticos del ‘cuervo’ no les hizo mucha gracia que un equipo chileno los venciera en su estadio y, en redes sociales, se agolparon a criticar al cuadro dirigido por Diego Dabove.

La palabra “vergüenza” fue la más repetida ente los hinchas, que esperaban una mejor imagen de San Lorenzo en su debut en este torneo.

Nunca me dio tanto asco ver un equipo como hoy. Me sacaron hasta las ganas de decirles algo. Si les queda algo de dignidad, hoy a las 23 San Lorenzo tiene que estar buscando nuevo entrenador.

Nunca vi un DT tan malo. No hay alguien que entre por sorpresa. No hay nadie que se mueva. No hay una idea. Son 11 tipos haciendo lo que pueden. Te esta pintando la cara Huachipato. #SanLorenzo

— Jonathan Alvarez (@jonialvarez) April 21, 2021