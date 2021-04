Este miércoles el Real Betis rescató un punto en partido disputado contra el Athletic Club de Bilbao. Los dirigidos por Manuel Pellegrini jugaron más de 80 minutos con 10 hombres y Claudio Bravo fue una de las figuras.

De hecho, los fanáticos del Real Betis no dejaron pasar la oportunidad para llenar de elogios a Bravo durante el partido.

Con varias intervenciones, el chileno destacó en un partido que fue ingrato para los de Sevilla por la temprana expulsión de Nabil Fekir.

Con este resultado, los dirigidos por el ingeniero Manuel Pellegrini se ubican en la quinta posición, ya que el Villarreal no pudo contra el Alavés. Sin embargo, la Real Sociedad podría pasar la línea del ‘submarino amarillo’ y de los albiverdes si es que gana en la jornada 32.

De cualquier manera, la temporada del chileno sigue siendo de un gran nivel pese a las lesiones que lo aquejaron al principio del torneo.

At least a point and a Bravo master class #Betis

— Robert 💚🤍💚 (@QPR_Robert) April 21, 2021