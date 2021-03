Este martes el defensor nacional Francisco Sierralta se estrenó en las redes en la Championship con un certero golpe de cabeza a los 9 minutos de partido.

El chileno marcó la apertura de la cuenta en la victoria por 4-1 del Watford ante el Rotterham por la fecha 37 de la Championship y que deja el conjunto del defensor nacional como escolta del líder Norwich.

El gol de Sierralta desató la locura de los hinchas del Watford, que lo llenaron de elogios en las redes sociales y hasta lo comparan con históricos defensores del fútbol mundial.

“El Maldini chileno”, publicó Ben Aiton. En tanto, otro usuario lo compara con Carles Puyol.

Así se fueron sumando los fanáticos británicos, que ven en el chileno uno de los grandes jugadores que tienen en su plantel.

Por ahora el Watford se mantiene en la lucha por ascender a la Premier League, aunque tienen la dura tarea de bajar al Norwich, que ha estado intratable esta temporada.

HES THE BEST CENTRE BACK IN THE WORLD

— Jack (@jfwfc) March 16, 2021