Es el ‘Rey del Fútbol Sala’ y, este fin de semana, un chileno amargó su regreso a las canchas.

El brasileño Falcao, otrora seleccionado de la Verdeamarela en esta disciplina y uno de los grandes referentes del Fútbol Sala, firmó por Gremio para disputar la Liga de Las Américas, campeonato sudamericano profesional a cargo de la Federación Internacional de Fútbol 7.

Y al frente tuvo por un encuentro a Thomas Correa, joven curicano de 19 años que debía proteger el arco de Los Fecha Libre, quienes se quedaron con el cupo nacional al torneo.

Así, a los 24 minutos, se vieron las caras directamente. Penal a favor de los ‘gaúchos’ y Falcao se paró frente al balón. Correa, pese a los nervios, logró contener la pena máxima.

“Fue la primera vez que lo enfrenté, fue una experiencia inolvidable”, argumentó el joven portero a La Tercera.

Pero medirse ante el cuatro veces mejor jugador de Futsal de la FIFA es algo que no ocurre todos los días, razón por la que Correa le pidió una foto tras el partido.

“Al final del partido yo me acerqué a pedirle una foto, pero cuando me vio se mató de la risa y me dijo ‘ven, una foto’. Al final él terminó pidiéndome una foto a mí”, agregó el guardametas curicano.

Revisa el momento: