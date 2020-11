El mediocampista chileno Erick Pulgar fue titular este domingo en la derrota como visitante de la Fiorentina por 2-0 ante el líder AC Milán, en compromiso válido por la novena fecha de la Serie A italiana 2020-2021.

El seleccionado nacional fue parte del once inicial presentado por el entrenador Cesare Prandelli y disputó los 90 minutos. El ex Universidad Católica y Bologna contó con bastante trabajo a la hora de contener los embates del rival, por lo que no se pudo proyectar en ofensiva.

En partido jugado en el Estadio San Siro, el cuadro ‘rossonero’ no enfrento complicaciones al dominar las acciones y se impuso con las anotaciones del defensor Alessio Romagnoli, a los 17 minutos, y del volante marfileño Franck Kessié, a los 27’ de lanzamiento penal.

Consignar que a los 40’ Kessié desperdició un remate desde los 12 pasos en el local.

Con este resultado, el conjunto de Florencia se ubicó en el decimosexto lugar de la tabla de posiciones con solo ocho puntos de 27 posibles.

Por la décima jornada del campeonato, el cuadro de Pulgar recibirá el lunes 7 de diciembre al Genoa, penúltimo de la clasificación con cinco unidades.

En otro encuentro de la Serie A, el seleccionado chileno Gary Medel se debió conformar con ver desde el banco el triunfo como local del Bologna por 1-0 sobre el Crotone. La única cifra del encuentro la marcó Roberto Soriano, a los 45+2 minutos.

Consignar que en el visitante también estuvo en la suplencia el joven mediocampista chileno Luis Rojas, ex Universidad de Chile.

Con la victoria en el Estadio Renato Dall’Ara, los ‘Rossoblu’ del ‘Pitbull’ se estacionaron en el décimo lugar con 12 puntos.