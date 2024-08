Relator de CHV reacciona a críticas por transmisión del ’Oro’ de Crovetto: "Lo mejor que se pudo"

El pasado domingo se vivió una gran alegría en Chile, con la medalla de oro conseguida por Francisca Crovetto en Tiro Skeet, hito que fue transmitido en TV abierta por Chilevisión.

Si bien se trató de un gran momento, las críticas en redes sociales se fueron hacia el relato de parte del canal privado, acusando “poca emoción”.

quien estuvo en el set de TV esa mañana, reaccionó a las críticas, mostrándose tranquilo y autocrítico.

“Responsabilidad gigante. Se hizo lo que mejor se pudo. Gracias por el mensaje Cavi”, indicó en la red social ‘X’, en respuesta a un colega.

Relator de Chilevisión reacciona a críticas por transmisión de oro de Crovetto

Responsabilidad gigante. Se hizo lo que mejor se pudo. Gracias por el mensaje Cavi — Juan Vera Valdés (@JuanVeraV) August 4, 2024

Posteriormente ahondó en el tema con una publicación en Instagram, donde aseguró: “Primero que todo, gracias @fran.crovetto por hacernos vibrar y emocionarnos de esta manera”.

“¿Se puedo hacer mejor? Sin duda y quedarán muchas cosas por aprender, pero todo nace desde la pasión y las ganas de transmitir estas hazañas de la mejor manera posible”, añadió.

“El resfriado no me soltó durante toda la semana, pensé que los JJOO se me iban, pero hoy me dio un descanso para esta jornada histórica”, siguió.

“Gracias por los comentarios, se reciben todos con respeto y cariño. Abrazo gente”, concluyó.

Hay que señalar que esa mañana también estuvieron Karen Bittner, Aldo Schiappacasse y Romina Cannoni.