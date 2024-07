Chilenos recordaron a "DJ Katia" en medio de ceremonia de apertura de JJ.OO: "Tocando en París"

Durante una de las fases de la apertura de los Juegos Olímpicos (JJ.OO) 2024, Francia se aventuró a recordar los principales éxitos del eurodance francés, momento en que varios internautas recordaron al mítico personaje de DJ Katia.

El momento se dio poco después de que la delegación local desfilara por el río Senna. En ese momento apareció una pantalla, un grupo de bailarines en una plataforma flotante.

Ahí comenzaron a bailar el exitoso tema “Meet her at the Loveparade” del Da Hool lanzado en 1997.

El lazo del momento en los JJ.OO con DJ Katia es que el personaje de Tamara Acosta solía tocar la canción en su trabajo como DJ en la teleserie La Fiera (1999) de TVN.

La selección de eurodance también estuvo acompañada de otros éxitos conocidos como “Be My Lover” de La Bouche.

