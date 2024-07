A lo "cabaret": Lady Gaga da el vamos al show de los Juegos Olímpicos París 2024

La cantante Lady Gaga fue la encargada de presentar el primer show del inicio de los Juegos Olímpicos París 2024.

Al mejor estilo “Cabaret”, con plumas y un equipo de bailarines, cantó nada menos que “Mon truc en plumes” de Zizi Jeanmaire.

El inicio de los Juegos Olímpicos estuvo marcado por un video con el futbolista Zinedine Zidane y el humorista Jamel Debbouze.

Luego, se dio el paso a las embarcaciones que transportaron por el río Sena a las delegaciones que serán parte del encuentro deportivo.

Entre medio ocurrió la presentación de quien interpreta a Harley Quinn en la película Joker: Folie à Deux.

Usuarios de internet no dejaron pasar el momento e inmediatamente identificaron tanto la canción como el estilo de la presentación, muy similar al utilizado por Zizi Jeanmaire.

🚨 Lady Gaga was seen rehearsing for her performance of “Mon Truc En Plume” on the banks of the River Seine for the opening of 2024 Olympic games! pic.twitter.com/mgiSKyhYlJ

— pop culture gal (@allurequinn) July 26, 2024