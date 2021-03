Martín Cárcamo llegó hasta Sarasota, Florida, Estados Unidos, donde desde hace cuatro años está radicado el ex tenista Marcelo “Chino” Ríos, junto a su familia. Fue allí donde el conductor conversó con el deportista para su programa “De tú a tú”.

De partida, el animador visitó el gran gimnasio a que asiste Ríos para ejercitarse a diario, en un entrenamiento muy distinto al que hacía cuando practicaba Tenis.

“Me gustó este lugar (Sarasota), y no tanto Miami porque (hay) mucho latino. Traté, no sé si de escapar, pero estar más tranquilo”, confesó sobre por qué eligió esa zona para vivir con su familia.

“Acá hay mucho chileno entonces era volver a lo mismo, y una de las razones por las que me fui de Chile es que me sentí un poco ahogado en Chile y necesitaba un poco de tranquilidad”, añadió, agregando que que lo pensó mucho antes de tomar la decisión.

La impresionante casa en la vive es de un amigo, quien se la arrienda. Según Ríos tiene vecinos famoso como Petr Korda, María Sharapova, Tommy Haas y Angus Young de AC/DC.

Su nueva vida es muy diferente a la de antes y agregó que trabaja poco. “Trato de disfrutar más tiempo con los niños. Tengo una empresa en Chile, y también estoy metido en unos negocios con unos amigos acá. Pero trato de hacer lo menos posible y trato de hacer más calidad que cantidad”, comentó y afirmó que tampoco coopera mucho en la casa.

Asimismo, explicó que pasó cuatro años sin beber alcohol porque la última vez lo llevaron preso. “Un día, estaba aburrido y me compré un litro de aguardiente, y pa’ dentro. El agua ardiente pega después de un ratito, es como el tequila. Fueron 12 o 13 shots. Para Año Nuevo no llegué a los fuegos artificiales. A las 10 ya estaba dormido. Y me lo tomé, y bien. Y de repente me fui a la chucha”, recordó.

“Pero en la casa, tranquilo. Tomo poco porque me levanto temprano y por los niños. Al final lo paso mejor con los niños. Igual a veces una cerveza en la piscina”, agregó.

El motor de su vida

Actualmente el centro de la vida del deportista son sus hijos, quienes lo ven como invencible. “Ellos nunca me han visto llorar, lo que está muy mal. Ellos creen que yo soy casi invencible, por lo que he hecho, por lo que soy. No soy de llorar. A veces digo: ‘capaz que se muere mi mamá y yo no llore’. A veces siento miedo de esas cosas. No es que no tenga sentimientos”, explicó.

“Mi papá es una persona fría y a mí me criaron fríamente. Yo me acuesto con Marcelito, lo tengo acá, le doy besos, le hago cariño para que se quede dormido, y no tiene nada de malo. Yo no viví eso porque yo viajaba, mi papá era frío y no lo veía”, dijo.

“En la casa soy Marcelo Ríos y fuera soy el ‘Chino’ Ríos… Lo que me hace muy feliz es sentir que todo lo que tengo me la gané”, cerró.

Revisa aquí algunas imágenes del hogar de Ríos