El trabajo perfecto: Snoop Dogg ganaría 472 millones de pesos al día por promocionar los JJOO

El famoso rapero estadounidense, Snoop Dogg, es una verdadera leyenda de la música y también se ha convertido en un ícono de estos Juegos Olímpicos de París 2024, pues se le ha visto participando activamente en numerosos eventos.

Sin embargo, contrario a lo que muchos podrían creer, no solo habría asistido a las jornadas por su amor al deporte, sino que además tendría una motivación adicional: un cuantioso salario.

Y es que el rapero fue contratado por la cadena estadounidense de televisión, NBC, para promocionar los Juegos Olímpicos y aparecer como corresponsal.

De este modo, el artista ha estado presente en las pantallas de NBC en múltiples ocasiones, realizando comentarios deportivos, formando parte del público, compartiendo con deportistas del Team USA, visitando los caballos con la presentadora Martha Stewart e incluso tuvo el honor de cargar con la Antorcha Olímpica previo a la noche inaugural.

Ahora, ha surgido un rumor respecto a cuánto sería el salario que estaría ganando Snoop Dogg por cumplir con su rol de corresponsal en París y, como podríamos imaginar, no sería una cifra menor.

Por medio de un post en la red social X, el empresario Henry McNamara, socio de la firma de capital riesgo Great Oaks Venture Capital, afirmó saber la millonaria cifra que estaría ganando el rapero.

“Me senté junto a un ejecutivo de NBC en la cena, dijo que a Snoop (Dogg) le pagan 500 mil dólares al día, más gastos de estadía, para estar aquí promocionando los Juegos Olímpicos. De Gin and Juice (canción del artista) a ganar unos pocos millones por ser una celebridad en los Juegos Olímpicos… qué mundo”.

Ni NBC ni Snoop Dogg se han referido a esta publicación, pero la información ha sido replicada por múltiples medios estadounidenses de renombre, tales como New York Post, Yahoo! y Sports Illustrated, entre otros.

Sat next to an NBC exec at dinner, he said Snoop gets paid $500k a day plus expenses to be here promoting Olympics. From Gin and Juice to a few million to be a celebrity at the Olympics – what a world

— henrylmcnamara (@henrylmcnamara) August 4, 2024