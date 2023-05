A meses de la bullada separación entre Shakira y Gerard Piqué, la cantante colombiana fue captada junto a la estrella de la Fórmula 1, Lewis Hamilton en un reconocido restaurante en Miami, en Estados Unidos.

Cabe recordar que la artista fue vista previamente junto al actor estadounidense Tom Cruise en el Gran Premio de Miami de la F1. El evento deportivo que también contó con la presencia de otras celebridades.

Este domingo por la noche, luego de la nueva fecha de la categoría reina del automovilismo, varios usuarios de redes sociales publicaron imágenes en las que se ve a Shakira compartiendo junto a Lewis Hamilton.

Ambos fueron captados en Cipriani, uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad de Miami de acuerdo a lo informado por La Vanguardia de España. Eso sí, no se sabe con certeza si cenaron juntos o solo se estaban saludando.

Shakira and Lewis Hamilton were spotted in restaurant Cipriani in Miami pic.twitter.com/FXYyt38KWl

— Pop Tingz (@ThePopTingz) May 8, 2023