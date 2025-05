Gonzalo Valenzuela saca ronchas en redes al elogiar a Milei y criticar a Maradona: "Un cáncer social"

El actor chileno, Gonzalo Valenzuela, sacó ronchas en redes sociales tras elogiar al presidente argentino, Javier Milei, y criticar a Diego Armando Maradona.

Fue en el programa de streaming Quizá no sea nada, de Porcel Tv, donde el “Manguera” se refirió a la actual situación de Argentina, ya que él vivió muchos años en dicho país, mientras estuvo en pareja con Juana Viale, con quien tuvo tres hijos.

Según se puede ver en el clip, consultado sobre cómo cree que lo ha hecho Milei, indicó que “yo creo que Milei, además de la economía y todo, ha hecho un trabajo social. Volver a levantar la cabeza y que rayen la cancha, porque si no, estaba todo permitido en Argentina”.

“Y eso viene desde Maradona, para mí el gran ejemplo. Maradona saltó, le metió un gol con la mano a los ingleses, que en el futbol no se puede tocar con la mano la pelota, y le pusieron la mano de Dios, o sea, dejaron la trampa en un lugar divino, y esa wuea, es un cáncer social”, añadió el actor.

De hecho, enfatizó en “cómo le explico a mi hijo argentino que las reglas del juego hay que respetarlas, si es que el ídolo máximo mete un gol con la mano y le ponen ‘la mano de Dios"”.

Pero esto no fue lo único, ya que también aprovechó el espacio para tirar palos al kirchnerismo.

“Que el presidente de la república pase el bando a su mujer, y esa wuea todo el mundo lo aplauda y nadie diga nada, ahí empieza una cosa social que yo creo que la gente ya no podía más. Y Milei tiene la idea o él presentó esta política de que iba a poner ciertas reglas y orden, yo creo que por eso fue más votado”, relató el actor de Machos.

Los comentarios contra Gonzalo Valenzuela no se dejaron esperar por muchos usuarios. En el mismo video incluso algunos comentan “Explicale lo de las cripto estafas y de cómo el poder adquisitivo de un trabajo en blanco, promedio, CAYO a tal punto que se necesita de dos o más trabajos para no caer en la pobreza, o explicale cómo en Argentina se te dio trabajo a un actor mediocre cómo vos” o “Valenzuela como, comentarista es un pésimo actor 😂 no sabe dónde está parado …..Miley de social no tiene wn”.