Flor de Rap confiesa que supo sobre infidelidad de su esposo por video en redes: "No estamos juntos"

A través de un comunicado la rapera chilena Flor de Rap confirmó la ruptura con su ahora, exesposo, tras conocerse a través de un video su infidelidad.

Fue hace algunos días que a través de redes sociales se divulgó un video del influencer italiano Zazza en su paso por Valparaíso, donde se aprecia al cantante urbano Nyor Ruiz, en compañía de una mujer que no era su pareja, Flor de Rap.

La situación rápidamente levantó las alarmas y generó una serie de comentarios de los seguidores de la artista nacional, que pronto terminaron en la confesión de Ruiz de su infidelidad acompañada de dos publicaciones con extensos mensajes.

Tras esto, con una solitaria publicación en sus redes sociales, Flor de Rap fue tajante al anunciar que su relación con Nyor Ruiz llegó a su fin, confesando que se enteró de una tercera persona en su matrimonio gracias al video del influencer italiano.

Comunicado de Flor de Rap tras infidelidad de su esposo

“Me enteré de esta situación al igual que todos, a través del video. Debido a este acontecimiento, quiero dejar en claro que no estamos juntos. Esta etapa de mi vida está cerrada y, por respeto a mis hijos, no me volveré a referir al tema”, afirmó.

Sumado a ello, la artista nacional también realizó un llamado a no fomentar el ciberacoso contra su expareja: “Les pido que no los ataquen y no caigan en el ciberbullying, ya que nadie está libre de cometer errores en esta vida”.

“Agradezco profundamente cada mensaje de amor y fuerza que he recibido. En estos momentos su cariño ha sido de gran apoyo”, sostuvo la artista, para luego concluir que continuará enfocada en su música y familia.

“Seguiré adelante, centrada en lo que más amo: mi música y mis hijos. Se viene lo mejor de mí. Estoy trabajando con todo para ofrecerles lo mejor, como siempre lo he hecho a lo largo de mi carrera”, cerró.