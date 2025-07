Un protagonismo inesperado en Wimbledon está teniendo en la versión 2025 la champagne. Sí, el reconocido licor se ha convertido en un sorpresivo ‘enemigo’ de los tenistas que han sufrido con descorches en plenos partidos.

De hecho, hay algunos deportistas que no se han guardado nada y han increpado directamente hacia el público que disfruta de las botellas en sus asientos.

“¿Por qué tuviste que abrir eso justo ahora?”, reclamó a viva voz, por ejemplo, Amanda Anisimova, número 13 del ranking WTA el pasado viernes.

Anisimova no aguantó más luego que el sonido interrumpiera su servicio e intentó poner límites. “Gracias, damas y caballeros, si pudieran evitar abrir botellas cuando los jugadores estén a punto de sacar”, agregó el árbitro desde el micrófono.

Tras el partido, Anisimova conversó con Daily Mail y remarcó que el escenario fue molesto. “O sea, no dejaba de pasar (el descorche)”, manifestó, acotando que “en un momento dado, pensé: ‘¿Pueden hacerlo todas en el cambio de lado?"”.

As Amanda Anisimova is about to serve, someone in the crowd pops a champagne bottle.

Amanda: “Why are you opening it right now?”

Only at Wimbledon. 😭😭😭🍾

pic.twitter.com/ho9N9ngOuc

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 6, 2025