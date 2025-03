El tenista chileno Nicolás Jarry, número 47 del ranking ATP, sorprende al anunciar su retiro del Masters 1.000 de Miami debido a problemas en uno de sus pies, impidiendo así su enfrentamiento con el italiano Flavio Cobolli. Jarry expresó su tristeza por no poder participar en el torneo que tanto disfruta y señaló que su próximo objetivo es el torneo de Bucarest, donde espera recuperarse completamente.

El tenista chileno Nicolás Jarry, 47° del ranking ATP, anunció que no disputará el Masters 1.000 de Miami (Estados Unidos), torneo que arrancó este lunes.

El nacional, cuyo debut en el certamen norteamericano estaba pactado para este miércoles 19 de marzo ante el italiano Flavio Cobolli (43°), anunció a través de un video que problemas en uno de sus pies lo obligaron a retirarse.

“Lamentablemente me he tenido que bajar del torneo en Miami. Vengo saliendo de los doctores, donde hice mi retiro. El dedo no se ha mejorado aún, estoy con dolor en la cancha mientras estoy jugando, sobre todo en los momentos de más impacto en el pie”, explicó el 47° del mundo.

“Estoy bien triste de no haber podido lograr recuperarme a tiempo para este torneo. Con lo con lo que me gusta Miami, teniendo toda la hinchada en un Master que suena casi como a estar jugando en casa”, comentó también Nicolás Jarry.

Para cerrar, ‘Nico’ indicó cuál sería el torneo en el que volvería al circuito siempre y cuando logre recuperarse al 100%.

“Mi próximo torneo a la vista es Bucarest, así que espero llegar bien. Tengo dos semanas más para recuperarme y haré todo lo posible para estar en condiciones para volver a competir y recuperar mi nivel”, sentenció Jarry.

Así las cosas, el único chileno en el Masters 1.000 de Miami será Alejandro Tabilo. El 47° del mundo se medirá al ganador del cruce entre el francés Corentin Moutet (74°) y un jugador proveniente de la qualy.